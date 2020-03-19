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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de Ocean Lava heyecanı!
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    19.03.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Çeşme’de Ocean Lava heyecanı!

    Çeşme, 12-13 Eylül’de Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Ocean Lava etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dünyanın önde gelen triatlon etkinliğinin tanıtım toplantısı, Radisson Blu Resort&Spa Çeşme’de düzenlendi.

    Çeşme’de Ocean Lava heyecanı!

    İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, “Ocean Lava’yı bölgemizdeki spor turizmini geliştirme ve yaygınlaştırma açısından önemli bir etkinlik olarak görüyoruz” dedi.
    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da “Etkinliğin kentimizde yapılacak olması bizlere heyecan verdi” diye konuştu. Etkinliğe katılım başvurusu, 1 Nisan’dan itibaren www.oceanlavaturkey.com adresinden yapılabilecek.

    Çeşme’de Ocean Lava heyecanı

    Ocean Lava Türkiye tanıtımı, Radisson Blu Resort&Spa Çeşme’de, İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Ocean Lava Türkiye Proje Direktörü Alper Şensan’ın katılımıyla yapıldı.

     

     

     

     

     

     

     

     

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