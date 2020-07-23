Çeşme’de sahneye çıkacaklar

Kerki Solfej organizasyonuyla Çeşme Antik Tiyatro’da düzenlenecek olan konserler dizisinde 24 Temmuz’da Ayta Sözeri, 31 Temmuz’da Sertab Erener, 2 Ağustos’ta Duman, 15 Ağustos’ta Erol Evgin, 22 Ağustos’ta da Levent Yüksel sahne alacak. Biletleri 80-200 lira arasında Biletix’te satışa sunulan konserlerin tümü saat 21.00’de başlayacak.



Sosyal mesafeyi korumak için konser alanında bir koltuk boş, bir koltuk dolu şeklinde bir düzenleme yapıldı. İçeride yiyecek içecek satışı yapılmayacak. Tüm girişlerde dezenfektan bulunacak ve tüm konuklar maskeli olacak.