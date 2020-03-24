24.03.2020 - 00:01 |
Çeşme’de virüs önlemleri
Çeşme Belediyesi tarafından koronavirüsten korunmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaş için eve hizmet başlattıklarını dile getiren Başkan Ekrem Oran, “0533 482 63 22 numaralı telefonu arayanların zorunlu ihtiyaçları belediyenin özel ekibi tarafından karşılanıyor. Biz onlara bir telefon kadar yakınız” diye konuştu. Alper Çizgenekat Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık personeline de meyve desteği sağladıklarını belirten Oran, “Onların hakkı ödenmez” dedi. Öte yandan 9-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan 11. Alaçatı Ot Festivali iptal edildi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.