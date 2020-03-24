Çeşme’de virüs önlemleri

Sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaş için eve hizmet başlattıklarını dile getiren Başkan Ekrem Oran, “0533 482 63 22 numaralı telefonu arayanların zorunlu ihtiyaçları belediyenin özel ekibi tarafından karşılanıyor. Biz onlara bir telefon kadar yakınız” diye konuştu. Alper Çizgenekat Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık personeline de meyve desteği sağladıklarını belirten Oran, “Onların hakkı ödenmez” dedi. Öte yandan 9-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan 11. Alaçatı Ot Festivali iptal edildi.