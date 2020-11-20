Çeşme’de yazlıklar kışlık oldu

Turizmin gözde merkezlerinden Çeşme’deki nüfus yoğunluğu, Kovid-19 ve 30 Ekim’de meydana gelen depremin de etkisiyle yaz dönemini aratmıyor. İlçede yaklaşık 250 bin nüfus olduğunu belirten Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, “Yazın gelenler kışın da kalmayı tercih etti. Geçmişte kasım aylarında nüfus 50 bini bile bulmuyordu” dedi. Köfüncü, ısıtmaya yönelik alışverişlerin de artığını, kalorifer servislerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

Kışın kepenklerini kapatan esnaf ise müşterilerine hizmet etmeyi sürdürüyor. 20 yıldır Çeşme’de soba satan ve ilk kez bu kadar talep olduğunu belirten Özay Kaya da, “Geçen yıl 15 soba satmıştık. Şu anda 80’i geçtik. Sobanın yanında battaniye gibi ürünlerin de satışı arttı. Alan müşterilerimiz genelde İstanbul’dan, Ankara’dan kaçıp Çeşme’ye gelenler” ifadelerini kullandı. l