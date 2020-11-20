BİST1.3130.00EURO9.000.31USD7.570.28ALTIN452.46-2.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de yazlıklar kışlık oldu
    ABONE OL
    20.11.2020 - 07:00 | | AA

    Çeşme’de yazlıklar kışlık oldu

    Turizmin gözde merkezlerinden Çeşme’deki nüfus yoğunluğu, Kovid-19 ve 30 Ekim’de meydana gelen depremin de etkisiyle yaz dönemini aratmıyor.

    Çeşme’de yazlıklar kışlık oldu

    Turizmin gözde merkezlerinden Çeşme’deki nüfus yoğunluğu, Kovid-19 ve 30 Ekim’de meydana gelen depremin de etkisiyle yaz dönemini aratmıyor. İlçede yaklaşık 250 bin nüfus olduğunu belirten Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, “Yazın gelenler kışın da kalmayı tercih etti. Geçmişte kasım aylarında nüfus 50 bini bile bulmuyordu” dedi. Köfüncü, ısıtmaya yönelik alışverişlerin de artığını, kalorifer servislerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.
    Kışın kepenklerini kapatan esnaf ise müşterilerine hizmet etmeyi sürdürüyor. 20 yıldır Çeşme’de soba satan ve ilk kez bu kadar talep olduğunu belirten Özay Kaya da, “Geçen yıl 15 soba satmıştık. Şu anda 80’i geçtik. Sobanın yanında battaniye gibi ürünlerin de satışı arttı. Alan müşterilerimiz genelde İstanbul’dan, Ankara’dan kaçıp Çeşme’ye gelenler” ifadelerini kullandı. l

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta 20 Kasım 2020?

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta 20 Kasım 2020?

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    İstanbul’a yeni 300 metrobüs

    İstanbul’a yeni 300 metrobüs

    Sıradaki Haber