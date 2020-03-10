Çeşme’de yelken heyecanı başladı

Kupanın ilk haftasında denize Optimist ve Laser sınıfları, ikinci haftada ise 420, 470 ve Rüzgar Sörfü sınıfları çıkacak. TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası ilk gününde TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Kayıtlar ve deneme yarışının ardından kupanın ilk startı bugün verilecek.