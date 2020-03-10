10.03.2020 - 00:00 |
Çeşme’de yelken heyecanı başladı
Türkiye Yelken Federasyonu Spor Toto Yıldızlar Kupası 09-21 Mart günleri arasında Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek.
Kupanın ilk haftasında denize Optimist ve Laser sınıfları, ikinci haftada ise 420, 470 ve Rüzgar Sörfü sınıfları çıkacak. TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası ilk gününde TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Kayıtlar ve deneme yarışının ardından kupanın ilk startı bugün verilecek.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.