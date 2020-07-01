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    HaberlerEge Haberleri Çeşmeler kurtuluyor
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Çeşmeler kurtuluyor

    Konak Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı kararı doğrultusunda, tarihi İkiçeşmelik çeşmelerinin üzerindeki kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti.

    Çeşmeler kurtuluyor

    Konak Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı kararı doğrultusunda, tarihi İkiçeşmelik çeşmelerinin üzerindeki kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti. Yıkım hazırlıkları, izinsiz eklentilerin boşaltılması ve söküm işlemleriyle başladı. Yıkım sırasında, tarihi çeşmelere ve tarihi binaların kalıntılarına zarar gelmemesi için çalışmalar çatıdan zemine doğru kademe kademe ilerleyecek.

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