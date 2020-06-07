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    HaberlerEge Haberleri Çeşmelileri kan vermeye çağırdı
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    07.06.2020 - 00:01 |

    Çeşmelileri kan vermeye çağırdı

    Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, belediye personelleri ile birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu, tüm Çeşmeliler’i bağışçı olmaya davet etti.

    Çeşmelileri kan vermeye çağırdı

    Bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğinin altını çizen Oran, “Ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Herkes bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara uymalarını rica ediyorum. Bu sıkıntıları hepbirlikte aşacağız. Hayat ve kan ihtiyacı devam ediyor. Sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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