07.06.2020 - 00:01 |
Çeşmelileri kan vermeye çağırdı
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, belediye personelleri ile birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu, tüm Çeşmeliler’i bağışçı olmaya davet etti.
Bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğinin altını çizen Oran, “Ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Herkes bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara uymalarını rica ediyorum. Bu sıkıntıları hepbirlikte aşacağız. Hayat ve kan ihtiyacı devam ediyor. Sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.