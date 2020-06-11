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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’nin yeni ürünü greçka
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    11.06.2020 - 00:03 |

    Çeşme’nin yeni ürünü greçka

    Çeşme’nin yeni ürünü greçka

    Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohum dağıtımı yapılarak bölgede ekimi yapılan greçka (karabuğday bitkisi) olumlu sonuç verdi. Alternatif ürünlere önem verdiklerini belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Greçka bitkisinin 20 kilo tohumunu Çeşme’de, özellikle arı üreticilerimize dağıttık. Bu bitki doğada çiçek olmadığı dönemde çiçekleniyor ve 90 günlük ömrünün 45 gününde çiçekte kalıyor. Greçkayla üreticiler arılarını taşımaktan ve nakliye sorunundan kurtulacak” dedi.

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