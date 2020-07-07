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    HaberlerEge Haberleri ‘Çeşme’ye davetlisiniz’
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    07.07.2020 - 07:00 |

    ‘Çeşme’ye davetlisiniz’

    Belediye Başkanı Oran kentin virüsle mücadeleyi başarıyla geçtiğini ifade etti

    ‘Çeşme’ye davetlisiniz’

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Çeşme’nin Kovid-19 mücadelesinden başarıyla geçtiğini duyurdu. Bu başarının sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarıyla devam edeceğini belirten Başkan Oran, ilçedeki işletmelere ilgili bir takım söylemlerin yayıldığını, bunun gereçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Oran, “Son günlerde koronavirüsle ilgili Çeşmemiz ve ilçedeki işletmelerle ilgili birçok dedikodu yayılıyor. Bunların hepsi gerçek dışı. Çeşme Kovid ile mücadeleden çok büyük bir başarıyla geçti ve ümit diyoruz ki bundan sonra da devem edecek. Tabi ki sosyal mesafe, maske, hijyen koşullarıyla” dedi. Söylemlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Oran, “Çeşme’yi sevenleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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