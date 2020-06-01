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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’ye göç başladı
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    01.06.2020 - 00:05 |

    Çeşme’ye göç başladı

    Çeşme’ye göç başladı

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçenin salgın sürecini minimum zararla atlattığını açıkladı. “Türkiye’de, kentinde koronavirüs vakasını ilk açıklayan Belediye Başkanıyım” diyen Oran, normalleşme sürecine sıkı önlemlerle girdiklerini belirtti. Şu an Çeşme’de hiç vaka olmadığını ifede eden Oran, şöyle konuştu:

    Ilıca’ya mesafe ayarı

    “Bugün başlayan normalleşme süreciyle birlikte Çeşme’ye büyük bir göç bekliyoruz. 44 bin 500 nüfuslu Çeşme’de şu an yaklaşık 200 bin nüfus var. Otobanımızdaki girişler ve çöp toplama oranındaki artıştan bu rakamı anlıyoruz. Bu yıl ilk defa Mavi Bayrak alan meşhur Ilıca Plajı, sosyal mesafe locaları, ücretsiz tuvaletleri, duşları, soyunma kabinleri ve plajın girişlerinde ateş ölçecek görevlilerle hazır. Localarımız, 2 metreye 3 metre olmak üzere 6 metrekare ve localar arasında yandan 1.5 metre, arkadan 2 metre mesafe var. Ayrıca Çeşme’nin bütün kamusal alanları, giriş ve çıkışlarında da ekiplerimiz kontroller yapıyor.”

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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