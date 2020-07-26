‘Çeşme’ye yatırım yapan kazanacak’

YV Emlak Kurucusu Yiğit Varhan, pandemi nedeniyle Çeşme’ye büyük bir talep patlaması olduğunu fakat mevcut konut stoğunun bu talebe cevap veremediğini söyledi. Çeşme’deki gayrimenkul piyasasını değerlendiren Varhan, “Pandemi nedeniyle insanlar artık Çeşme’de yaşamak istiyor. Fakat ilçenin imara açık arsa sorunu nedeniyle inşaat yapılacak yeni bir alan olmadığı için kalan yerlerin fiyatı üç misli arttı. Banka kredileri de bu süreci hızlandırdı. Yalnızca İstanbul’dan değil Türkiye’nin başka büyük kentlerinden gelen insanlar da ev almayı talep ediyor. İnsanlar artık 12 ay boyunca burada yaşamak istiyor” dedi.