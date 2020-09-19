Çeşme’yi temiz tutmak elimizde

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 100’den fazla kuş türünün sığınağı olan Alaçatı Azmağı’nda plastik atık ve çöp topladı. Belediye olarak doğa turizminin yerel kalkınmaya sağlayacağı katkıları önemsediklerini belirten Oran, “Yarımadamızın değerinin doğa turizmi aracılığıyla ön plana çıkmasını hedeflemekteyiz. Böyle bir değerimizin plastik atıklar ile kirletilmesi canımızı yakıyor. Temizlik Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede çalışmalarını düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.