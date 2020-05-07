‘Çeşme’yle ilgili fikir vereceğiz’

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, vatandaşlara twitter’dan da ulaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Çeşme Projesi’yle ilgili olarak, “Çeşme Belediyemiz, Ticaret Odası, TMMOB’a bağlı odalar, Çeşme ve Alaçatı turizm dernekleri ile bir anlama ve değerlendirme toplantısı yaptık. Bakanlığın hazırlayacağı projeye dair fikir ve önerilerimizi oluşturmak üzere bir alt komisyon kurmaya karar verdik” dedi.



Seyyar pazar vurgusu

Soyer, şu vurguları yaptı: “3 bin 50 aileye daha gıda paketi ulaştırdık. Evlere gönderdiğimiz 3 bin 50 yardım paketinin içine aileler kaliteli vakit geçirdin diye gazete-kitap da koyduk.

1-5 yaş arası 4 bin 735 çocuğumuza süt götürdük. Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile engelli 27 su abonemizin işlemlerini görevli arkadaşlarımız evlerine giderek yaptı. Sağlık çalışanlarına moral olması için meslek fabrikamızdan pasta, börek göndermeye devam ediyoruz. Onlara ne yapsak az. Pazar alışverişini ayağınıza getiren Seyyar Pazar Bornova, Karşıyaka, Buca ve ilk defa Çiğli ve Bayraklı bölgesinde olacak. Hepinize güzel, keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın.”