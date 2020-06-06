Çevre dostu belediye

‘Kuşadası Geleceğini Biriktiriyor’ sloganı ile geri dönüşüm çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren belediye, son 13 ayda 4 bin 516 ton ambalaj atığı ve 43 bin 282 kilogram bitkisel atık yağ topladı. Geri dönüşüm çalışmalarının çevrenin ve doğanın korunması açısından önemli olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Dünya genelinde doğal kaynakların her geçen gün azaldığı düşünüldüğünde çevreye ve doğaya zarar veren her türlü alışkanlık ve uygulamadan derhal vazgeçmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüm çalışmaları büyük önem taşıyor. Geri dönüşüm sayesinde bir yandan çevremizi koruyup atık oranını minimuma indirirken bir yandan da ekonomimize artı değer katıyoruz” dedi.