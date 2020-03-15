15.03.2020 - 00:02 |
Çevre dostu DYO Hidrolux
DYO’nun kokusuz, örtücü, sararmaz, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı, insan ve çevreye duyarlı inovatif ürünü Hidrolux, beğeni aldı.
Ahşap, metal yüzeyler ve duvarlarda son kat boya olarak kullanılabilen Hidrolux’ü tercih eden kullanıcılar, DYO Renk Pınarı sayesinde kendi özel renklerini de oluşturabiliyor.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.