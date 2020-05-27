27.05.2020 - 07:00 |
Çevre dostu park
Karşıyaka Belediyesi, yeni ekolojik park projesinin yapımına başladı.
Karşıyaka Belediyesi, yeni ekolojik park projesinin yapımına başladı. Şemikler Mahallesi, Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi’nin yan tarafında hayata geçirilen proje, çevre dostu ve kent estetiğine uygun tasarımıyla, nitelikli parklardan biri olacak. Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından projelendirilen park, 6214 Sokak’taki 1800 metrekarelik alan üzerine kurulacak. Arazinin 730 metrekarelik kısmı yeşil alan olarak ayırılacak. Projenin konsepti doğrultusunda, su tüketimi az olan kurakçıl peyzaj düzenlemesi yapılacak. Yağmur bahçesi sistemi kurulacak. Çalışmalar, yaklaşık 2 ayda tamamlanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.