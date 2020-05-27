Çevre dostu park

Karşıyaka Belediyesi, yeni ekolojik park projesinin yapımına başladı. Şemikler Mahallesi, Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi’nin yan tarafında hayata geçirilen proje, çevre dostu ve kent estetiğine uygun tasarımıyla, nitelikli parklardan biri olacak. Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından projelendirilen park, 6214 Sokak’taki 1800 metrekarelik alan üzerine kurulacak. Arazinin 730 metrekarelik kısmı yeşil alan olarak ayırılacak. Projenin konsepti doğrultusunda, su tüketimi az olan kurakçıl peyzaj düzenlemesi yapılacak. Yağmur bahçesi sistemi kurulacak. Çalışmalar, yaklaşık 2 ayda tamamlanacak.