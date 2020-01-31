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    31.01.2020 - 07:00 |

    Çevre dostu proje

    ÇİĞLİ Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı budanan ağaçlar ile biyolojik ömrünü tamamlamış ağaçlardan elde edilen odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dağıtmaya başladı.

    Çevre dostu proje

    ÇİĞLİ Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı budanan ağaçlar ile biyolojik ömrünü tamamlamış ağaçlardan elde edilen odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dağıtmaya başladı. Projeyle hem kentin yeşil alan dokusunu koruduklarını hem de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılanmasına destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımıza dağıtmak üzere topladığımız her kurumuş ağacın yerine yenilerini dikiyoruz” dedi.

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