21.02.2020 - 00:02 |
Çevreci gençlere destek
Çevre temalı çalışma yapan Çetin Altan Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, Başkan Serdar Sandal’ı ziyaret etti, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak projelerini tanıttı.
Bayraklı’daki çöp konteynerlerine sim kartlı çip takarak, içinin dolu veya boş olduğunu kontrol altına alacaklarını belirten öğrenciler çöp arabalarına entegre edilecek tablet sayesinde de çöp konteynerlerinden doluluk oranını gösteren sinyaller alacaklarını söyledi. Başkan Sandal da, gençlerin klasik konteynerlere bir formül bulmaları halinde, bunu ilçenin üst bölgelerinde kullanabileceklerini ifade etti. Atıklardan üretim yapıp, elde edecekleri kazançla sosyal yardımlarda bulunmak isteyen Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri de ileri dönüşüm projelerinin sunumunu yaptı. Liseliler, atık ürünlerden çeşitli eserler üretip, bunların satışını yaparak, para kazanmayı ve bu geliri toplum yararına kullanmayı hedefliyor.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.