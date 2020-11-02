Çevreci proje ödül getirdi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” kapsamında Fethiye Belediyesi, ‘Çevreci Bisikletler’ projesiyle ödül almaya hak kazandı. Özellikle dar sokaklarda ve araç girmeyen bölgelerde hem ses hem de hava kirliliği yapmayan çevreci bisikletler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi yarışmasında ödül kazandı. Ödülü alan Başkan Alim Karaca, “Mavi Yeşil Fethiyemizin, çevreci belediye ödülünü almaktan gururluyum” dedi.