Çevreye duyarlı yarışma

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan üyelerine (MİTSO), Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çevreye Duyarlı Tesisler Yarışması’na katılım çağrısı geldi. MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Bu yarışma, çevreye duyarlı tesislerin artmasında teşvik edici olacak”dedi.

Yarışmaya katılmak isteyen tesisler, 15 Nisan 2020 tarihine kadar; iletişim bilgileri, izin belgesi, işyeri açma ruhsatı, var ise kanal bağlantı yazısı ve izin belgesi, çevre izin belgesi, ÇED belgesi veya ÇED gerekli değildir ya da ÇED kapsamı dışındadır yazıları, çevre yönetim sistemi belgesi ve çevre konusunda alınmış ödül veya teşviklerin belgeleriyle, Büyükşehir’e başvuru yapabilir.