BİST87.8880EURO7,190USD6,430,01ALTIN311,550,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çevreye duyarlı yarışma
    ABONE OL
    17.03.2020 - 07:00 |

    Çevreye duyarlı yarışma

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan üyelerine (MİTSO), Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çevreye Duyarlı Tesisler Yarışması’na katılım çağrısı geldi.

    Çevreye duyarlı yarışma

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan üyelerine (MİTSO), Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çevreye Duyarlı Tesisler Yarışması’na katılım çağrısı geldi. MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Bu yarışma, çevreye duyarlı tesislerin artmasında teşvik edici olacak”dedi.
    Yarışmaya katılmak isteyen tesisler, 15 Nisan 2020 tarihine kadar; iletişim bilgileri, izin belgesi, işyeri açma ruhsatı, var ise kanal bağlantı yazısı ve izin belgesi, çevre izin belgesi, ÇED belgesi veya ÇED gerekli değildir ya da ÇED kapsamı dışındadır yazıları, çevre yönetim sistemi belgesi ve çevre konusunda alınmış ödül veya teşviklerin belgeleriyle, Büyükşehir’e başvuru yapabilir.

    00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
    daha fazla video için
    Çiçek satan kız çocuğuna sürpriz bisiklet hediyesiDiyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sokakta çiçek satan 12 yaşındaki Sonda’nın bisiklet hayalini sürprizle gerçeğe dönüştürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türk bilim insanının şirketi, corona virüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştı

    Türk bilim insanının şirketi, corona virüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştı

    Milyonlarca çalışana güzel haber!

    Milyonlarca çalışana güzel haber!

    Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

    Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

    'Nişanlıyken kaçırdı beni'

    'Nişanlıyken kaçırdı beni'

    Sıradaki Haber