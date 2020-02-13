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    HaberlerEge Haberleri Çevreyolunun eksikleri bir bir gideriliyor
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    13.02.2020 - 00:02 |

    Çevreyolunun eksikleri bir bir gideriliyor

    Çevreyolunun eksikleri bir bir gideriliyor

    Karayolları Genel Müdürlüğü, vatandaşın uzun süredir dile getirdiği Kuşadası çevreyolundaki eksikleri gidermek üzere çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel “Sesimize kulak veren ve çağrımızı karşılıksız bırakmayan Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.
    Çalışmalar kapsamında yol kenarlarına yağmur suyu hattı, menfez, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım, toprak kayması riski bulunan alanlara ise istinat duvarı yapılıyor. Çalışmaların nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

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