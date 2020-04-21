Ceza yağdı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli’de yaşanan ihlallerden dolayı para cezaları kesildi. İzmir’de yapılan denetimlerde bin 456 kişiye idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 889 bin lira para cezası kesildi.

Sokakta kavga

Buca’da da sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta kavga eden 10 şüpheliye toplam 31 bin 500 lira para cezası uyguladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Manisa’da polis ve jandarma ekiplerinin kontrollerinde 416 kişiye toplam 476 bin 705 lira, Denizli’de de 287 kişiye 401 bin 996 lira, Aydın’da ise 614 kişiye 1 milyon 271 bin lira idari para cezası kesildi.



