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    21.04.2020 - 07:00 | | DHA-AA

    Ceza yağdı

    KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli’de yaşanan ihlallerden dolayı para cezaları kesildi.

    Ceza yağdı

    KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli’de yaşanan ihlallerden dolayı para cezaları kesildi. İzmir’de yapılan denetimlerde bin 456 kişiye idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 889 bin lira para cezası kesildi.

    Sokakta kavga

    Buca’da da sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta kavga eden 10 şüpheliye toplam 31 bin 500 lira para cezası uyguladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Manisa’da polis ve jandarma ekiplerinin kontrollerinde 416 kişiye toplam 476 bin 705 lira, Denizli’de de 287 kişiye 401 bin 996 lira, Aydın’da ise 614 kişiye 1 milyon 271 bin lira idari para cezası kesildi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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    Corona virüsü yenen hemşire, taburcu olduKırıkkale'de, yakalandığı corona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha hemşire, "Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.
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