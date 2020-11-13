Cezaevinde öğrendi, gelir kapısı oldu

MANİSA Sarıgöl’de yaşayan Mehmet Saraç (55), cezaevinde koğuş arkadaşından öğrendiği maket gemi yapımını gelir kapısına dönüştürdü. Asıl mesleğinin saraçlık olduğunu belirten Saraç, “Bir hafta baktım. ‘Ben de yaparım bunu’ dedim. Cezaevinden çıktıktan sonra görenler bana da yap dedi. İnternet üzerinden de gördüğüm maket gemilerini kendim tasarlamaya başlayınca, iş ilerledi” diye konuştu.

Fanatikler için tuttuğu takımların renklerini taşıyan maket gemileri de yapan Saraç, 200 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.