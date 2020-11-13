BİST1.2720.00EURO9.100.06USD7.700.25ALTIN465.390.32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Cezaevinde öğrendi, gelir kapısı oldu
    ABONE OL
    13.11.2020 - 07:00 |

    Cezaevinde öğrendi, gelir kapısı oldu

    MANİSA Sarıgöl’de yaşayan Mehmet Saraç (55), cezaevinde koğuş arkadaşından öğrendiği maket gemi yapımını gelir kapısına dönüştürdü.

    Cezaevinde öğrendi, gelir kapısı oldu

    MANİSA Sarıgöl’de yaşayan Mehmet Saraç (55), cezaevinde koğuş arkadaşından öğrendiği maket gemi yapımını gelir kapısına dönüştürdü. Asıl mesleğinin saraçlık olduğunu belirten Saraç, “Bir hafta baktım. ‘Ben de yaparım bunu’ dedim. Cezaevinden çıktıktan sonra görenler bana da yap dedi. İnternet üzerinden de gördüğüm maket gemilerini kendim tasarlamaya başlayınca, iş ilerledi” diye konuştu.
    Fanatikler için tuttuğu takımların renklerini taşıyan maket gemileri de yapan Saraç, 200 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Sıradaki Haber