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    HaberlerEge Haberleri Cezayir reçeteyi yazdı
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    14.02.2021 - 00:01 |

    Cezayir reçeteyi yazdı

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta üst üste 5 yenilgiyle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan, son 4 maçtır gol dahi atamayan Karşıyaka’da, takımın dümeninde çıktığı ilk maç olan Gölcükspor sınavından 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Teknik Direktör İbrahim Cezayir, reçeteyi yazdı.

    Cezayir reçeteyi yazdı

    Geçen haftadan bu yana yeşil kırmızılılarla antrenman yapan 42 yaşındaki teknik adam, “Gölcükspor önünde takımda 4 maçtır kazanamamanın psikolojisi vardı. Aslında ilk yarıda iyi oynadık. Golü de bulduk ama kaleciye faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Pozisyonda faul yoktu. Öne geçsek skor farklı olurdu. İkinci yarıda ise kötüydük. Oyun tempomuzu, öz güvenimizi yükseltmek zorundayız. Daha hırslı, daha coşkulu, daha çok isteyen motivasyonu yüksek bir takım olmalıyız. Takımda bu reaksiyonu görüyoruz. Oyuncularda o ışık var” dedi.

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