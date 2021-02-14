Cezayir reçeteyi yazdı

Geçen haftadan bu yana yeşil kırmızılılarla antrenman yapan 42 yaşındaki teknik adam, “Gölcükspor önünde takımda 4 maçtır kazanamamanın psikolojisi vardı. Aslında ilk yarıda iyi oynadık. Golü de bulduk ama kaleciye faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Pozisyonda faul yoktu. Öne geçsek skor farklı olurdu. İkinci yarıda ise kötüydük. Oyun tempomuzu, öz güvenimizi yükseltmek zorundayız. Daha hırslı, daha coşkulu, daha çok isteyen motivasyonu yüksek bir takım olmalıyız. Takımda bu reaksiyonu görüyoruz. Oyuncularda o ışık var” dedi.