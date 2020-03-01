CHP İlçe Örgütü Tokat’ı ziyaret etti

Yeni ekip oluşturduklarını belirten İlçe Başkanı Zekican Balcı, “Herkesi kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımız sürecek” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokat da, “Bu havayı bozmadan üstüne koyarak çalışmalıyız” diye konuştu.