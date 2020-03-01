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    HaberlerEge Haberleri CHP İlçe Örgütü Tokat’ı ziyaret etti
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    01.03.2020 - 00:04 |

    CHP İlçe Örgütü Tokat’ı ziyaret etti

    CHP Marmaris İlçe Örgütü, Milas Belediye Başkanı Mehmet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

    CHP İlçe Örgütü Tokat’ı ziyaret etti

    Yeni ekip oluşturduklarını belirten İlçe Başkanı Zekican Balcı, “Herkesi kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımız sürecek” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokat da, “Bu havayı bozmadan üstüne koyarak çalışmalıyız” diye konuştu.

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