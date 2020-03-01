01.03.2020 - 00:04 |
CHP İlçe Örgütü Tokat’ı ziyaret etti
CHP Marmaris İlçe Örgütü, Milas Belediye Başkanı Mehmet Tokat’ı makamında ziyaret etti.
Yeni ekip oluşturduklarını belirten İlçe Başkanı Zekican Balcı, “Herkesi kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımız sürecek” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokat da, “Bu havayı bozmadan üstüne koyarak çalışmalıyız” diye konuştu.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.