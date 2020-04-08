08.04.2020 - 00:01 |
CHP İzmir üyesi savaşı kaybetti
CHP İzmir İl Örgütü’nde koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşandı. Torbalı İlçe Örgütü mensubu 66 yaşındaki Yunus Karakoç’un 15 günlük tedavi sürecinin olumlu sonuç vermediği belirtildi. Egedesonsöz’ün haberine göre geçmiş yıllarda delegelik de yapan Karakoç, koronavirüse karşı yaşam savaşını kaybetti.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.