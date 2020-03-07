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    07.03.2020 - 00:04 |

    CHP liderinden talimatlar

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Yönetim Kurulu Üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

    CHP liderinden talimatlar

    Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun il yönetimine talimatlarını sıraladıği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Hepinize başarılar diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlere önemli görevler düşüyor. Belediyelerimizin yaptığı işleri örgüt olarak halka iyi anlatmalıyız. Belediyeler kreş açsın. Özellikle az oy aldığımız yerlerde bunu uygulamamız gerekiyor. İnsanlara dokunacağız” dediği belirtildi.

    CHP liderinin, “Sosyal medyayı hepiniz çok iyi kullanın. Örgütümüzün bu alanı iyi kullanması gerekiyor” vurgusunu yaptığı öğrenildi. Örgütün özellikle az oy aldığı yerlerde çalışma yapması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu’nun, “AK Partili seçmene saygılı ve sıcak bir dil kullanın. Az oy aldığımız yerlere gidin. İnsanlara dokunun” talimatını verdiği kaydedildi.

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