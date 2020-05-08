BİST98.399-0.18EURO7.700.25USD7.110.27ALTIN392.580.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri CHP’den yardım
    ABONE OL
    08.05.2020 - 00:03 |

    CHP’den yardım

    CHP’den yardım

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Biz Varız dayanışma kampanyasına Halkın Bakkalı’ndan gıda paketi alarak katılan veren Büyükşehir’in CHP’li meclis üyeleri, gıda paketleme işlemine de yardım etti. Üyelerle bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, “Her biri ile iftihar ediyorum. Önderlik böyle bir şey. Arkadaşlarımız İzmir’e örnek oluyor. İzmir’e yakışan bu” dedi.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber