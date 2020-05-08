CHP’den yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Biz Varız dayanışma kampanyasına Halkın Bakkalı’ndan gıda paketi alarak katılan veren Büyükşehir’in CHP’li meclis üyeleri, gıda paketleme işlemine de yardım etti. Üyelerle bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, “Her biri ile iftihar ediyorum. Önderlik böyle bir şey. Arkadaşlarımız İzmir’e örnek oluyor. İzmir’e yakışan bu” dedi.