CHP’li gençlerden üreticiye destek

CHP İzmir gençlik kolları üyeleri, Ödemiş’te patatesi tarlasında kalan çiftçiye yardım için patates hasadına katıldı. CHP’li gençler sıcak havaya rağmen işçilerle beraber patates söktü. İlçe gençlik kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen hasatta çiftçilerin sorunları dinlendi, günümüzün ekonomik koşulları ele alındı.

Çiftçi mağdur

CHP İl Gençlik Örgütleri Başkanı Ozan Uyan, “Ekin demek ekmek demek, hasat yoksa ekmek de yok. Amacımız daima çiftçinin çektiği sıkıntıyı, çileyi anlamak ve anlatmak” dedi. Çiftçilerin zor durumda olduğuna dikkat çeken Uyan, “Pandemi bizlere, eğer tarıma ve çiftçiye gereken önemi vermemizi gösterdi. Çiftçiye gereken destek verilmelidir, üretime devam edebilmesi için gereken tüm koşullar en iyi şekilde sağlanmalıdır. Bugün tarlada topladığımız patates tarladan alınırsa 50-60 kuruş. Eğer Ödemiş’te pazara götürülüp oradan alınırsa 2.5 lira. Eğer oradan da İzmir’e giderse İzmir’den almaya kalkarsak 3.5-4 lira. Bu düzende çiftçi nasıl kazanacak? Görünüyor ki çiftçi mağdur. Onların yanında olup ona destek vermezsek, yarın patatese dahi muhtaç olacağız” diye konuştu.