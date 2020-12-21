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    21.12.2020 - 00:02 |

    CHP’li Kılıç, TBMM’ye Türk futbolunu sordu

    CHP’li Kılıç, TBMM’ye Türk futbolunu sordu

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç öncülüğünde, Türk futbolunun uluslararası alandaki başarısız sonuçlarının nedenlerinin araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması istendi.

    Gerekçede Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü performansını sergilediği, Türkiye’nin bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan,  Arnavutluk, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kaldığı, UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildiğine işaret edildi.

    Borç içindeler

    Dört büyükler olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yabancı futbolculara ödedikleri yüksek rakamlara da değinen CHP’li Kılıç, “Fenerbahçe’nin 5.2, Beşiktaş’ın 3.3, Galatasaray’ın 3.3 ve Trabzonspor’un 1.25 milyar liralık borcu var. Tfutbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen bu kulüpler, 2012’de 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti. Futbol kulüplerimizin mevcut gelirleri giderlerini karşılamakta yetersiz kalmakta” ifadelerini kullandı.

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