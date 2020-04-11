CHP’ye 7 kardeş

Toplantının gündemi koronavirüsle mücedelede yerel yönetimlere destek olunmasıydı. Bu yönde bir adım olarak, kardeş ilçe uygulaması hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin aldıkları önlem ve ihtiyaç sahiplerine yardımların konuşulduğu toplantıda, parti içi bir bağış kampanyası düzenlenmesi kararı alındı. CHP’li belediyenin olmadığı 6 ilçe ile kayyum atanan Urla için ‘kardeş ilçe’ uygulamasına geçildi. Kardeş ilçeler şöyle: Urla-Konak, Kınık-Karşıyaka, Aliağa-Menemen, Tire-Ödemiş, Kiraz-Buca, Bayındır-Bornova, Bergama-Çiğli.