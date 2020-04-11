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    HaberlerEge Haberleri CHP’ye 7 kardeş
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    11.04.2020 - 05:00 |

    CHP’ye 7 kardeş

    CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantılarını sürdürüyor. egepostasi.com’un haberine göre, İl Başkanı Deniz Yücel’in başkanlığında il binasında yapılan toplantıya pek çok ilçe başkanı video konferans yöntemiyle katıldı.

    CHP’ye 7 kardeş

    Toplantının gündemi koronavirüsle mücedelede yerel yönetimlere destek olunmasıydı. Bu yönde bir adım olarak, kardeş ilçe uygulaması hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin aldıkları önlem ve ihtiyaç sahiplerine yardımların konuşulduğu toplantıda, parti içi bir bağış kampanyası düzenlenmesi kararı alındı. CHP’li belediyenin olmadığı 6 ilçe ile kayyum atanan Urla için ‘kardeş ilçe’ uygulamasına geçildi. Kardeş ilçeler şöyle: Urla-Konak, Kınık-Karşıyaka, Aliağa-Menemen, Tire-Ödemiş, Kiraz-Buca, Bayındır-Bornova, Bergama-Çiğli.

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