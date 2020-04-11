11.04.2020 - 05:00 |
CHP’ye 7 kardeş
CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantılarını sürdürüyor. egepostasi.com’un haberine göre, İl Başkanı Deniz Yücel’in başkanlığında il binasında yapılan toplantıya pek çok ilçe başkanı video konferans yöntemiyle katıldı.
Toplantının gündemi koronavirüsle mücedelede yerel yönetimlere destek olunmasıydı. Bu yönde bir adım olarak, kardeş ilçe uygulaması hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin aldıkları önlem ve ihtiyaç sahiplerine yardımların konuşulduğu toplantıda, parti içi bir bağış kampanyası düzenlenmesi kararı alındı. CHP’li belediyenin olmadığı 6 ilçe ile kayyum atanan Urla için ‘kardeş ilçe’ uygulamasına geçildi. Kardeş ilçeler şöyle: Urla-Konak, Kınık-Karşıyaka, Aliağa-Menemen, Tire-Ödemiş, Kiraz-Buca, Bayındır-Bornova, Bergama-Çiğli.
Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.