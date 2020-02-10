Ci Group Buca deplasmanda güldü

Karşılaşmanın 9. dakikasında Burak Sürmeli’nin golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Buca, 69. dakikada Suat Kaya ile tabelayı ikiledi. 90. dakikada Uğur Ayhan’ın golüyle farkı 3’e taşıyan Buca, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Haftayı 36 puanla 5. sırada ve Play Off hattında kapatan sarı lacivertliler, 68 Aksaray BLD’nin 4 puan altında zirve takibini sürdürdü.