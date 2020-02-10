BİST 121.015-1,04EURO6,56-0,45USD6,01-0,12ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ci Group Buca deplasmanda güldü
    ABONE OL
    10.02.2020 - 00:00 |

    Ci Group Buca deplasmanda güldü

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta son 4 maçın 3’ünü kazanan Ci Group Buca, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor’u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

    Ci Group Buca deplasmanda güldü

    Karşılaşmanın 9. dakikasında Burak Sürmeli’nin golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Buca, 69. dakikada Suat Kaya ile tabelayı ikiledi. 90. dakikada Uğur Ayhan’ın golüyle farkı 3’e taşıyan Buca, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Haftayı 36 puanla 5. sırada ve Play Off hattında kapatan sarı lacivertliler, 68 Aksaray BLD’nin 4 puan altında zirve takibini sürdürdü.

    Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest ettiİstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika deprem haberi... 9 Şubat en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor

    Son dakika deprem haberi... 9 Şubat en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber