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    HaberlerEge Haberleri ÇİBEM’li gençler LGS sınavını geçti
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    08.08.2020 - 00:03 |

    ÇİBEM’li gençler LGS sınavını geçti

    Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’ne (ÇİBEM) devam eden lise hazırlık öğrencileri girdikleri Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yüzde 80 başarı elde etti.

    ÇİBEM’li gençler LGS sınavını geçti

    Fen liseleri ile nitelikli liselere girmek için gerekli olan yüzde 1 ile 5 dilim arasına 13, iyi liselere girmek için gerekli olan yüzde 5 ile 10 dilim arasına 21 ve herhangi bir Anadolu lisesine girmek için yüzde 10 ile 25 dilimine 57 öğrenci girdi. Gençler, WhatsApp üzerinden ya da telefonla rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini tamamladı. Başkan Utku Gümrükçü, “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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