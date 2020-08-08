08.08.2020 - 00:03 |
ÇİBEM’li gençler LGS sınavını geçti
Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’ne (ÇİBEM) devam eden lise hazırlık öğrencileri girdikleri Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yüzde 80 başarı elde etti.
Fen liseleri ile nitelikli liselere girmek için gerekli olan yüzde 1 ile 5 dilim arasına 13, iyi liselere girmek için gerekli olan yüzde 5 ile 10 dilim arasına 21 ve herhangi bir Anadolu lisesine girmek için yüzde 10 ile 25 dilimine 57 öğrenci girdi. Gençler, WhatsApp üzerinden ya da telefonla rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini tamamladı. Başkan Utku Gümrükçü, “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.
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