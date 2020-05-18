18.05.2020 - 00:03 |
Çiçek hediye etti sorunları dinledi
Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçede bulunan eczacıları ziyaret etti, Eczacılar Günü’nü kutladı. Eczacılara çiçek takdim edip çalışanlarla sohbet eden Başkan Yılmazlar, “Virüsle savaşta ön cephede savaşan sağlık hizmetinin önemli bir parçasını teşkil eden eczacılarımız da vatandaşlarımızın ilaç taleplerini en iyi şekilde yerine getiriyor” dedi.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.