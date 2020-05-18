Çiçek hediye etti sorunları dinledi

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçede bulunan eczacıları ziyaret etti, Eczacılar Günü’nü kutladı. Eczacılara çiçek takdim edip çalışanlarla sohbet eden Başkan Yılmazlar, “Virüsle savaşta ön cephede savaşan sağlık hizmetinin önemli bir parçasını teşkil eden eczacılarımız da vatandaşlarımızın ilaç taleplerini en iyi şekilde yerine getiriyor” dedi.