Çiçekleri eliyle dağıttı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; şehit aileleri, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve belediye personeliyle buluştu, kadınlara tek tek çiçek hediye etti. Daha sonra eski hizmet binası önünde eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, başkan yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile birlikte buluşan Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince belediye şantiyesinde yetiştirilen çiçeklerden de vatandaşa armağan etti. Akın, kadına şiddetin, kadın ölümlerinin son bulduğu bir dönemin kapılarının açılmasını temenni etti.