10.03.2020 - 00:05 |
Çiçekleri eliyle dağıttı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; şehit aileleri, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve belediye personeliyle buluştu, kadınlara tek tek çiçek hediye etti. Daha sonra eski hizmet binası önünde eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, başkan yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile birlikte buluşan Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince belediye şantiyesinde yetiştirilen çiçeklerden de vatandaşa armağan etti. Akın, kadına şiddetin, kadın ölümlerinin son bulduğu bir dönemin kapılarının açılmasını temenni etti.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.