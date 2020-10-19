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    HaberlerEge Haberleri ‘Ciddiyetimizi koruyacağız’
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    19.10.2020 - 00:00 |

    ‘Ciddiyetimizi koruyacağız’

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta yeni Teknik Direktörü İbrahim Nadir Arıkan yönetiminde çıktığı ilk maçta Manisaspor’u evinde 6-1 yenen Bucaspor 1928 moral buldu.

    ‘Ciddiyetimizi koruyacağız’

    Geçen hafta Arnavutköy Belediyespor deplasmanında ilk mağlubiyetini alan sarı lacivertliler, kaybını telafi etti. İzmir ekibiyle ilk resmi mücadelesine çıkan Arıkan, “Takımımı kutluyorum, güzel bir galibiyet aldık. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Lig uzun ve zorlu maraton. Hedefimize ulaşmak için ciddiyetimizi koruyacağız” diye konuştu.

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