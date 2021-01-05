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    HaberlerEge Haberleri Çiftçi 7/24 tarlasında
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    05.01.2021 - 00:03 |

    Çiftçi 7/24 tarlasında

    Çiftçi 7/24 tarlasında

    Aydın İncirliova’da çiftçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında da tarlalara gitti, üretimi sürdürdü. Çiftçiler, yağmurun neden olduğu çamura aldırmadan tarla ve bahçelerdeki bakım çalışmalarını yaparak üretimi aksatmadı. Marul üretimi yapan Gülcan Altıner, “Herkes sıcacık evinde otururken biz çiftçiler üretimi sürdürüyoruz. Biz üretmezsek tüketim olmaz. Her şey dursa yeme ve içme asla durmaz” dedi. -BURHAN CEYHAN DHA

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