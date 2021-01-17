Çiftçi kazandı

Önceki yıllar susuzluk nedeniyle sürülerini yüzlerce kilometre uzağa taşımak zorunda kalan Menemen Telekler köyündeki çiftçiler artık neredeyse vazgeçmek zorunda kaldıkları hayvancılığa yeniden sarıldı.

11 yeni gölet

Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, 2021 yılında 15 yeni hayvan içme suyu göleti daha açacaklarının müjdesini vererek, “Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ile birlikte yaptığımız çalışmalar doğrultusunda kuraklıktan en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen tarım ve hayvancılığa desteğimizi sürdüreceğiz. İş makineleri ve ekiplerimiz kırsal alanda bir yandan mevcut göletlerin bakımını, temizliğini ve genişletme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan topografik ve jeolojik koşulları uygun arazilerde ihtiyaç doğrultusunda yeni hayvan içme suyu göletleri açmaya devam edecek” diye konuştu.

Telekler Muhtarı Yüksel Güleç, “Hayvanlarımızın sayısı fazla olduğu için yazın ortasında suyumuz bitiyordu. 280 kilometre uzaklıktaki Bandırma’ya sürümüzü taşıyıp yazı orada geçiriyorduk. Suya kavuştuk, sevinçliyiz” dedi.