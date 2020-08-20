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    HaberlerEge Haberleri Çiftçi yükleme rampası hizmette
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    20.08.2020 - 02:47 |

    Çiftçi yükleme rampası hizmette

    Bergama yöre çiftçisinin yetiştirdiği ürünlerin nakliyesinde kullanılacak olan yükleme rampası hizmete girdi.

    Çiftçi yükleme rampası hizmette

    Yıllardır yapımı istenilen rampasının çiftçi ve üreticiler için önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Hizmete giren yükleme rampası Havza olarak Balaban Ovası’nın bir kısmına ve Gümüş Ovası’nın tamamına hitap edecek” dedi. Yükleme rampasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken yöre çiftçisi, rampanın hasat sezonunda hizmete yetiştirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Koştu’ya teşekkür etti.

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