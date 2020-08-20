Çiftçi yükleme rampası hizmette

Yıllardır yapımı istenilen rampasının çiftçi ve üreticiler için önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Hizmete giren yükleme rampası Havza olarak Balaban Ovası’nın bir kısmına ve Gümüş Ovası’nın tamamına hitap edecek” dedi. Yükleme rampasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken yöre çiftçisi, rampanın hasat sezonunda hizmete yetiştirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Koştu’ya teşekkür etti.