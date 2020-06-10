‘Çiftçiden üç katı fiyatla alıyoruz’

2011 yılında Seferihisar’ın Gödence Köyü’nde bulunan bir avuç Karakılçık Buğdayı, bugün yüzlerce dönümden hasat ediliyor. Hasat ilk olarak Turgut Köyü’ndeki belediyeye ait altmış dönümlük tarlada başladı. Her zaman köylünün yanında olduklarını belirten Başkan İsmail Yetişkin, “Alım Garantili Buğda” projesiyle kaybolmak üzere olan tohum bu yıl çiftçinin 350 dönüm tarlasında üretildi. Devletin buğday için açıkladığı taban fiyatını baz alarak, açıklanan fiyatın üç mislini köylümüze veriyoruz. Bu şekilde köylümüz daha çok kazanacak ve daha çok üretecek” dedi.