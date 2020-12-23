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    HaberlerEge Haberleri Çiftçilere yem mutfaklara et
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    23.12.2020 - 00:04 |

    Çiftçilere yem mutfaklara et

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan üreticileri için kuzu büyütme yemi dağıtımına Kiraz’dan başladı.

    Çiftçilere yem mutfaklara et

    Çömlekçi Köyü’nde 2 bin 66 çuval, yani 103 ton 300 kilo yemi, 78 çiftçiye teslim eden Başkan Tunç Soyer, “Hem girdi maliyetine destek olacak hem de yörenin et ve süt potansiyelini daha verimli değerlendireceğiz. Bölgede bir süt işleme tesisi ve mandıra kuruyoruz. Kavurma tesisi ile beraber bölgede çok ciddi etki yaratacağına inanıyoruz. Yemini dağıttıktan sonra üreticilerimizden bir şey daha isteyeceğiz. Büyüttüğünüz kuzu ve keçilerinizi bize satın. Çünkü biz kavurma yapacağız. Et girmeyen mutfaklara uzanan bir zinciri sizlerle beraber kuracağız” dedi.

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