12.07.2020 - 00:03 |
‘Çiftçinin borçlarını yapılandırmalıyız’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.
Partisinin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen’le ilçeye gelen Sarıbal, parti olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Çiftçilerin kalkınması için yeni tarım politikaları hazırladıklarını kaydeden Sarıbal şöyle konuştu: “Bu programda çiftçilerimizin kalkınmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin afetlerden zarar gören bölgelerini dolaşarak raporlar hazırlamaktayız. Bu raporların sonuçlarını Meclis’e taşıyacağız. Çiftçi borçlarını erteleme yerine yapılandırma yapılmalıdır. Çiftçi o zaman rahat edecek.” l MANİSA AA
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