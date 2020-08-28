‘Çiftçinin sorununu kooperatif çözecek’

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve CHP Beydağ İlçe Başkanı Şakir Başaran ile birlikte kırsal köyleri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Üretimde maliyetlerin artmasının ardından çiftçinin eskisi gibi kazanamadığını vurgulayan Polat, CHP Beydağ İlçe Örgütü ve Beydağ Belediyesi’nin kuracağı kooperatif ile sıkıntıların çözülebileceğini belirtti. Sürmenler Mahallesi’nde incir toplayıcılığın çok tehlikeli olduğunu belirten Polat, “İnsanlar, ekmek parası için canları pahasına uçurumun kenarlarında incir topluyor. En ufak bir hata metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlanmalarına sebep olabilir” dedi. Başkan Feridun Yılmazlar da, “İncir, bizim ilçemiz için çok önemli. Kalite bakımından da ilçemizde çok güzel yaş incir ve kuru incir elde ediliyor” diye konuştu.