02.06.2020 - 07:00 |
Çiftçinin su kullandığı kanallar temizlendi
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Sulama Birliği ile birlikte ilçedeki sulama kanallarını temizledi.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Sulama Birliği ile birlikte ilçedeki sulama kanallarını temizledi. Başkan Çetin Akın, “Toprağımızın zarar görmemesi ve ürünlerimizin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi adına kullanılan suyun temiz olması oldukça önemli, bizler de bu bilinçle gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek” dedi.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.