Çiftçinin su kullandığı kanallar temizlendi

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Sulama Birliği ile birlikte ilçedeki sulama kanallarını temizledi. Başkan Çetin Akın, “Toprağımızın zarar görmemesi ve ürünlerimizin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi adına kullanılan suyun temiz olması oldukça önemli, bizler de bu bilinçle gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek” dedi.