‘Çiftçiye 22 milyar lira destek verdik’

TBMM Genel Kurulu’nda tarımsal desteklerle ilgili bir konuşma yapan Kırkpınar, “Hükümetimizin çiftçilerimize verdiği destekte 2002 yılına göre 8 kat artış sağlandı. Tarımsal desteklerde 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla yaklaşık 22 milyar ile tarihi bir rekora imza atıldı. 2019’da 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında artış sağlayarak üretici dostu olduğumuzu gösterdik” dedi.