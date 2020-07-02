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    HaberlerEge Haberleri Çiftçiye 78 bin ceviz fidanı...
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    02.07.2020 - 03:35 |

    Çiftçiye 78 bin ceviz fidanı...

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek olmaya devam ediyor.

    Çiftçiye 78 bin ceviz fidanı...

    Tarımsal faaliyerlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçiye yüzde 50 hibeli 79 bin ceviz fidanı dağıttı. Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi adına yürüttükleri projelerin büyüyerek devam edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bugüne kadar 129 bin zeytin, incir, kestane ve ceviz fidanı desteklemesi yaptıklarını söyledi, “Üreticilerimize alternatif ürünler sunarak toprağından daha fazla gelir elde etmesini ve toprağına sahip çıkmasını sağlayacağız” dedi. Öte yandan Büyükşehir, Türkiye’de ilk defa uygulanan Mor Yaşam projesi ile kadın hükümlüler ve çocuklarına bugüne kadar 1065 hijyen paketi desteğinde bulundu.

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