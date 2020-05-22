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    HaberlerEge Haberleri Çiftçiye uygun fiyatlı yonca
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    22.05.2020 - 00:03 |

    Çiftçiye uygun fiyatlı yonca

    Çiftçiye uygun fiyatlı yonca

    Germencik Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde pilot bölge olarak seçilen Reisköy Mahallesi meralarında ekimi yapılan yoncaların ilk hasadının dağıtımı gerçekleştirildi. Piyasa fiyatlarının çok altında bir rakamla uygun fiyatlı olarak çiftçilere satışı gerçekleştirilen yonca balyaları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, mera ıslahları ve yonca ekiminin süreceğini belirtti, “Çiftçi ve üreticimizin refahı, huzur ve mutluluğu için çalışmalarımız sürüyor. GERKOOP, İNYA gibi hamlelerimizle bu anlamda ciddi işlere imza attık. İlçemizde ekime müsait diğer noktalarda da bu uygulamayı yaparak piyasa fiyatlarının çok altında rakamlarla çiftçilerimize yonca ulaştırmayı hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılığa yönelik üretimin önünü açacak, üreticimize desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

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