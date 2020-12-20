Çiftçiye yerli manda

Büyükşehir, manda yetiştiriciliğinin yeniden can bularak İzmir mozerellasının marka haline gelmesi amacıyla, bu kez Tire’de 33 Anadolu mandasını 10 üreticiye hibe etti.



Süte alım garantisi



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Yakın zamanda Bayındır’da belediyemizin bir arazisinde kapsamlı bir UHT tesisi kuracağız. Bu sütlerin tümünü burada işlemeyi, sizin mandalarınızın sütünden mozerella yapmayı, bunu da hem ulusal hem de uluslararası alana, pazarlamayı düşünüyoruz. Ürettiğiniz sütü ve hayvansal ürünleri almayı garanti ediyoruz” diye konuştu. İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer de, “Sığır yetiştiriciliğine göre manda daha az kesif yem tüketir. Bu da düşük maliyetler, daha az su tüketimi ve çok kazanç demek” ifadelerini kullandı. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise, “Mandacılığı burada yeniden canlandırmak için çalışan Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum” dedi.