Çifte ameliyatla yeniden ayağa kalktı

Hem bel hem de boyun ameliyatlarının aynı anda yapılmasının çok sık görülmediğini belirten Düzgün, “Hastamızın boynunun ön tarafından yaptığımız mikro cerrahi girişimle boyun fıtığını temizledik. Beline de mikro cerrahi yöntemle arka taraftan müdahale edip oradaki fıtığı temizledik” diye konuştu. Önser de, “Ameliyat olduktan sekiz saat sonra yürümeye başladım” dedi.