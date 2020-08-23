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    HaberlerEge Haberleri Çifte ameliyatla yeniden ayağa kalktı
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    23.08.2020 - 00:03 |

    Çifte ameliyatla yeniden ayağa kalktı

    Uzun süredir yürümekte güçlük çekip hem bel hem de boyun ağrısından şikayet eden dört çocuk annesi Mine Önser (58), İEÜ Medical Park Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden Op. Dr. Murat Düzgün tarafından aynı anda gerçekleştirilen hem bel hem de boyun fıtığı ameliyatı ile sağlığına tekrar kavuştu.

    Çifte ameliyatla yeniden ayağa kalktı

    Hem bel hem de boyun ameliyatlarının aynı anda yapılmasının çok sık görülmediğini belirten Düzgün, “Hastamızın boynunun ön tarafından yaptığımız mikro cerrahi girişimle boyun fıtığını temizledik. Beline de mikro cerrahi yöntemle arka taraftan müdahale edip oradaki fıtığı temizledik” diye konuştu. Önser de, “Ameliyat olduktan sekiz saat sonra yürümeye başladım” dedi.

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