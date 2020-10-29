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    29.10.2020 - 00:05 |

    Çifte bayram!

    İNGEDER, Cumhuriyet’in ilanının 97. yılı için bölgeyi bayraklarla donattı. Başkan Karabulut, “İnciraltı’nın planlanlamasıyla çifte mutluyuz” dedi

    Çifte bayram!

    İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları için bölgeyi Türk bayraklarıyla donattı. İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, “Ülkemizdeki milli birlik ve beraberliğimizin simgesi Cumhuriyet Bayramı kentimizde ve biz İzmirlilerin gönlünde ayrı bir heyecanla kutlanır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı için, çok daha coşkuluyuz, heyecanlıyız” dedi. İnciraltı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla planlanıp, ülke ekonomisine kazandırılması nedeniyle bu yıl çifte sevinç yaşadıklarını vurgulayan Karabulut, “İnciraltı toprak sahipleri olarak düğün gününe hazırlanırken Cumhuriyet Bayramı’yla çifte sevinç yaşıyoruz. 2 bin 700 toprak sahiplerinin her biri adına kentimizi bayraklarla süsledik” diye konuştu.

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